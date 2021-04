Impfstoff Wer nach Sputnik ruft, wirkt bei Moskaus großer PR-Show mit

Ob die PR-Show am Ende gelingt, ist noch fraglich. In ihrer Begeisterung für Sputnik sollten Söder & Co. auch nicht vergessen, die kontroversen Themen im Verhältnis zu Russland anzusprechen. Immerhin: Bundeskanzlerin Angela Merkel hat an diesem Donnerstag in einem Telefonat mit Putin auch über Nawalny und die Ukraine gesprochen.



