Insolvenzrecht Zombie-Unternehmen auf dem Vormarsch

Je eher sich also Unternehmer professionelle Hilfe suchten und die Möglichkeiten des Insolvenzrechts ausloteten, um die Firma zu sanieren, desto besser fielen in aller Regel auch die Ergebnisse aus: Unternehmen konnten gerettet werden, Arbeitsplätze blieben erhalten. Für die Politik sei es nun allerdings schwierig, von der Ausnahmesituation wieder auf die ursprünglichen Regelungen umzusteuern. „Die Probleme werden sich durch die Aussetzung der Antragspflicht nicht lösen“, so Niering. Im Gegenteil: Es bestehe die Gefahr, dass die Pleitewelle, die man eigentlich verhindern will, im Laufe der Zeit immer größer wird. Niering: „Wir sehen schon jetzt, dass es immer mehr ‚Zombie-Unternehmen‘ gibt, die über keinerlei wirtschaftliche Substanz mehr verfügen.“



Mehr zum Thema

