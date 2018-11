Jobabbau 3 Gründe für den Kahlschlag bei Bayer

Um wieder an Sicherheit zu gewinnen, muss Konzernchef Baumann nun den Aktienkurs wieder nach oben bringen. Durch den geplanten Personalabbau und die Verkäufe will er wieder Ergebnisse und Margen steigern – und so die Aktionäre wieder für sich gewinnen. Kurzfristig hat die Strategie allerdings nicht funktioniert: Nach Bekanntgabe des Personalabbau-Programms sank der Kurs bis zum Donnerstagabend um 0,72 Prozent.