Kies- und Sandindustrie „Rumänische Reeder kaufen derzeit alles – Hauptsache, es schwimmt“

Das Familienunternehmen Hülskens mit Sitz in Wesel am Niederrhein zählt zu den großen Kies-, Sand- und Natursteinförderern Deutschlands. Das Unternehmen machte 2021 mit mehr als 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern rund 350 Millionen Euro Umsatz. Christian Strunk (55) ist gelernter Bankkaufmann und studierter Jurist. Bevor er 2014 die Geschäftsführung von Hülskens übernahm, war er 15 Jahre lang Bürgermeister der Stadt Xanten (für die CDU). Strunk ist auch Präsident des Bundesverbands mineralische Rohstoffe in Duisburg.