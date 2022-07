Krisenmanagement der Unternehmen Firmen-Fokus in der Krise liegt bei auf Lieferketten und Kostendruck

In der aktuellen Krise kümmern sich Unternehmen in Deutschland vor allem um Materialengpässe und steigende Kosten. „Durch zwei Jahre Pandemie, den Krieg in der Ukraine und die damit verbundene Energiekrise ist das Thema Nachhaltigkeit etwas aus dem Fokus geraten“, heißt es in einer Umfrage des Bundesverbands Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik (BME) und dem Beratungsunternehmen Expense Reduction Analysts vom Montag.