Nach Verhaftung Anklage gegen Nissan-Renault-Chef Ghosn erhoben

TokioDem in Japan inhaftierten Renault-Chef Carlos Ghosn steht ein langwieriger Gerichtsprozess bevor. Am Montag erhoben die Ermittler Anklage gegen den Chef der Autoallianz aus Renault, Nissan und Mitsubishi Motors. Die Ermittler werfen ihm unter anderem vor, in Geschäftsberichten in den fünf Jahren bis 2015 die Hälfte seines wahren Gehalts, rund 39 Millionen Euro, verschleiert zu haben.