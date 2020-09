Nachhaltigkeit: „Mit diesem Schuh rettest du Schildkröten und Delfine“

Allerdings besteht auch der immer noch aus Plastik?

Ja, das stimmt und darum wollen wir es schaffen, Plastik komplett zu vermeiden. Bis dahin ist es allerdings ein weiter Weg. Daher ging es uns und Parley zunächst einmal darum, auf das Thema aufmerksam zu machen. Schuhe aus Ozeanplastik, von denen wir in diesem Jahr immerhin an die 20 Millionen Paare herstellen werden, waren da ein wichtiger Schritt. Schließlich landen mehr als zehn Prozent jener 350 Millionen Tonnen Plastik, die jedes Jahr produziert werden, in Meeren und Flüssen. Wir helfen jetzt dabei mit, in einigen der am stärksten vom Müllproblem betroffenen Ländern und Inselstaaten eine Infrastruktur für Recycling zu schaffen. Dies soll helfen, möglichst viel Ozeanplastik einzusammeln und ihn zu einem Rohstoff zu machen, der es auch bei den Beschaffungskosten mit herkömmlichen Kunststoffen aufnehmen kann. Inzwischen liegt der Preis nur noch geringfügig über konventionell recyceltem Polyester. Bei uns liegt heute der Gesamtanteil von recyceltem Polyester aus verschiedenen Quellen an der gesamten Kollektion bei deutlich über 50 Prozent.