Neuer Strategieplan: Fiat Chrysler will bei Elektroautos aufholen

Deshalb bleibt Fiat Chrysler nun keine andere Alternative als aus eigener Kraft wieder an die vergangenen Erfolge anzuknüpfen. Dazu hat der Konzern das Modellangebot umgebaut und verkauft mehr Geländewagen und Pick-ups, die mehr Gewinn einbringen. Der Konzern will diese Modelle auch vermehrt in Europa verkaufen. Bei der Rendite liegt Fiat Chrysler in den USA inzwischen in Schlagdistanz zu Marktführer General Motors.