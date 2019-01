Ölkonzern OMV steckt Milliarden in Raffinerie-Deal in Abu Dhabi

Der Wiener Ölkonzern OMV zieht mit dem Einstieg ins Raffinierie-Geschäft in Abu Dhabi einen weiteren Milliarden-Deal in der Region an Land. Für rund 2,5 Milliarden Dollar kaufe die OMV vom staatlichen Ölkonzern Adnoc 15 Prozent am viertgrößten Raffinerie-Standort der Welt, wie das Unternehmen am Sonntag nach der Vertragsunterzeichnung mitteilte. Zeitgleich beteiligt sich auch der italienische Ölmulti Eni mit 20 Prozent an diesem Raffinerie-Geschäft. OMV-Chef Rainer Seele nannte den Zukauf einen „Meilenstein zur Umsetzung der Strategie 2025“. „Wir sind im Upstream-Geschäft stark gewachsen, da war es notwendig, dass wir im Downstream nachziehen. Das soll dazu führen, dass wir stabile Erträge erwarten können“, sagte Seele in einem Telefoninterview mit der Nachrichtenagentur Reuters.