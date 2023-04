Denn wegen der verminderten Menge an Rohöl steht seit Wochen eine Produktionslinie bei PCK still – und an deren Ende hängt die Bitumen-Produktion. Was nach einem Nischenprodukt klingen mag, ist in Wahrheit ein zentraler Baustoff. Bitumen wird für Abdichtungen an Brücken verwendet, für Dachbahnen von Flachdächern, als Isolierung und Schalldämmstoff, für Fußböden oder in der Industrie – vor allem aber als Bindemittel im Straßenbau.