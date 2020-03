Osteuropa Europas Werkbank macht dicht

Gleichzeitig fahren immer mehr Unternehmen ihre Werke in Osteuropa herunter. Volkswagen, das wegen dem Coronavirus seine europäischen Werke für ein bis zwei Wochen schließen will, hat die Produktion in der Slowakei bereits ruhend gestellt. Auch Audi will die Produktion neben den deutschen Standorten Ingolstadt und Neckarsulm etwa in Ungarn Ende dieser Woche vorerst stilllegen. Sowohl die Deutschen Außenhandelskammern in Tschechien als auch der Slowakei rechnen mit weitreichenden Auswirkungen auf die Produktion in diesen Ländern.