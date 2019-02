Paket statt Palette Die Amazonisierung der Verpackung

Während Kartons, Standbeutel oder Flaschen die Lebensmittelläden in der Regel gut behütet auf Paletten erreichen, landen sie im Onlinehandel auf dem Weg zum Verbraucher erst einmal zusammen mit anderen Produkten in einem Versandkarton. Die Gefahr von Beschädigungen ist daher wesentlich größer. Um sicherzustellen, dass die Produkte dennoch unbeschädigt daheim beim Verbraucher ankommen, lassen sich die Verpackungsexperten einiges einfallen. So veränderte Henkel beispielsweise bei einem Flüssigwaschmittel die Form der Verschlusskappe. „Wir haben in zahlreichen Tests, bei denen wir Flaschen virtuell und real aus allen möglichen Winkeln fallen haben lassen, herausgefunden, dass eine kuppelförmige Verschlusskappe eine deutlich höhere mechanische Stabilität aufweist, als die alte rechtwinkligere Form“, erklärt Henkel-Verpackungsexperte Strathmann. Zudem sei der Verschluss mit einer neuen Dichtung auf dem Markt, die direkt in die Spritzgussform eingearbeitet ist. „Wir sparen also nicht nur Gewicht und Transportkosten, die Verpackung ist dadurch auch bruch- und auslaufsicherer geworden.“