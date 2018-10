Pharmakonzern Roche bekräftigt nach Umsatzplus Jahresziele

In Europa halbierten sich die Verkaufserlöse des Blutkrebsmedikaments MabThera in den ersten neun Monaten nahezu auf 731 Millionen Franken. Der Umsatz des Brustkrebsmittels Herceptin sank um zehn Prozent. In den USA sind bislang noch keine Nachahmerversionen auf dem Markt. Gewinnzahlen veröffentlicht Roche nur zum Halbjahr und am Jahresende.