Siemens Energy Kein Land in Sicht bei der Sanierung von Siemens Gamesa

Die Windbranche ist trotz des Booms erneuerbarer Energien in den vergangenen Jahren enorm unter Druck geraten. Die Gründe: Lieferkettenprobleme, stark gestiegene Kosten bei vertraglich vereinbarten Festpreisen, langwierige Genehmigungsverfahren und verzögerter Netzausbau. Auch Europas Marktführer Vestas kündigte am Mittwoch ein Sparprogramm und die Streichung der Dividende an. Die 2017 aus der Siemens-Windturbinensparte und der spanischen Gamesa fusionierte Siemens-Energy-Tochter kämpft aber zudem mit hausgemachten Problemen: Neben den Mängeln bei den Onshore-Plattformen verzögert sich der Ausbau der Fertigungskapazität für die riesigen Windräder auf hoher See. Vergangenen November hatte Bruch einen Aktionsplan mit Kostensenkungen von 400 Millionen Euro bis zum Geschäftsjahr 2026 vorgelegt, um das Windgeschäft wieder auf Kurs zu bringen.