Sitzhersteller: Autozulieferer Grammer bemüht sich um Coronahilfe der KfW

Der Autozulieferer Grammer will als weiteres Unternehmen in chinesischer Hand Staatshilfe in Deutschland nutzen. Das Management führt fortgeschrittene Gespräche mit der Staatsbank KfW und den Hausbanken über eine dritte Tranche des bestehenden Kredits, wie der Sitzhersteller aus Amberg bei Regensburg am Donnerstag mitteilte.