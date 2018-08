Sportindustrie Warum Puma in den USA auf Körbejagd geht

Warum Puma ausgerechnet jetzt wieder den Reiz des Spiels der langen Kerle für sich entdeckt? Zumal Vorstandschef Björn Gulden sich schon seit geraumer Zeit mit dem Gedanken trug, in einer der wichtigen Sportarten in den USA an den Start zu gehen? Tatsächlich hat der Norweger den Boden im wichtigsten Sportartikelmarkt der Welt schon seit einiger Zeit für den Neustart vorbereitet. Zahlreiche PR-trächtige Partnerschaften wie die mit Popstar Rihanna etwa oder die Liaison mit dem in bestimmten Kreisen einflussreichen Jenner-Kardashian-Clan sorgten dafür. Auf eine ähnliche Karte setzten Gulden und sein Marketingchef Adam Petrick auch jetzt, indem sie den Musikproduzenten und Unternehmer Jay-Z offiziell zum Kreativ-Direktor der Basketball-Sparte ernannten. Was der am Ende wirklich zur Farben und Dämpfungseigenschaften der Basketball-Schuhe beiträgt, sei dahingestellt.