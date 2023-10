Staatshilfe Siemens Energy: So steht es um die Gespräche mit der Bundesregierung

Die Bundesregierung drückt bei den Verhandlungen über Hilfen für den kriselnden Energietechnik-Konzern Siemens Energy auf die Tube. Die Gespräche seien sehr gut und vertrauensvoll, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz am Freitag in Brüssel. Das Unternehmen sei sehr wichtig. Details nannte er nicht. „Wir sind da in intensiven Gesprächen“, sagte eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums. Regierungssprecher Wolfgang Büchner hob die Bedeutung des Unternehmens hervor, das sowohl im klassischen Kraftwerksgeschäft als auch in der Windenergie unterwegs ist. „Die Bundesregierung ist sich bewusst, dass es sich bei Siemens Energy um ein für die Transformation relevantes Unternehmen für den Wirtschaftsstandort Deutschland handelt.“ Die Verhandlungen seien eng und vertrauensvoll.