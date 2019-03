Stahl-Joint-Venture: Thyssen und Tata auf Kollisionskurs zur EU

Die EU-Kommission hatte Thyssen-Krupp und Tata im Februar ein so genanntes „Statement of Objections“ geschickt, in dem sie die kritischen Bereiche präzisierte. Neue Punkte seien von der EU nicht vorgebracht worden, hatte Thyssen-Krupp-Chef Guido Kerkhoff in der vergangenen Woche gesagt. Man sei auf gutem Wege und wolle die Transaktion im Frühjahr abschließen. Es gebe zwar Fristen, diese könnten aber von der einen oder anderen Seite verlängert werden.