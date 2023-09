Stahlindustrie Bericht: Thyssenkrupp verhandelt mit Milliardär Kretinsky über Teilverkauf der Stahlsparte

Nach derzeitigem Stand solle der Unternehmer einen Anteil von 50 Prozent an der Stahlsparte erhalten. Die Thyssenkrupp AG solle in gleicher Höhe an der Sparte beteiligt bleiben. Thyssenkrupp wollte den Bericht nicht kommentieren. Ein Sprecher Kretinskys in Deutschland lehnte ebenfalls eine Stellungnahme ab.