Ein Grund für Brechts Vorwürfe: Daimler lässt bald im großen Stil in China Motoren fertigen. In Zusammenarbeit mit dem chinesischen Partner Geely. Die Nachricht sorgte in der vergangenen Woche in der Belegschaft für Unmut: Auch das Daimler-Werk in Untertürkheim hätte noch Kapazitäten frei und die Motoren gerne gefertigt. „Diese Chance haben wir jetzt verpasst“, zeigt sich ein Mitarbeiter zerknirscht. Themen wie diese würden den Betriebsrat „sauer machen“, sagte ein Insider. Gleichwohl wisse man aber auch, dass man in der jetzigen Situation sowas nicht aufhalten könne, schließlich könne Daimler mit Geely Millionen sparen. Eine gute Botschaft für die deutschen Standorte ist es freilich nicht. Nachrichten wie diese seien derzeit „gefährlich“, heißt es in Arbeitnehmerkreisen. Die Stimmung unter den Mitarbeitern sei am Boden.



