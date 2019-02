Superjumbo in Gefahr Dem Airbus A380 droht das Aus

Zwar hat Airbus die jährliche Produktion schon von knapp 30 auf acht in diesem Jahr gesenkt und will 2020 auf sechs runtergehen, doch selbst bei dieser Rate könnte die Fertigung möglicherweise keine sechs Jahre weiterlaufen. Kostendeckend wäre das wohl kaum. „Es geht schon jetzt nur noch um den Stolz den weltgrößten Jet zu bauen“, so ein Insider. „Wenn sich selbst für sechs Jets im Jahr kein Abnehmer mehr findet, ist endgültig Schluss.“ Denn neue Aufträge sind nicht in Sicht. Im Gegenteil. Viele Linien wie Air France, Lufthansa oder Singapore Airlines könnten sogar bald ihre heutigen Modell verkaufen. „Wir haben eher zu viele als zu wenig A380“, so der frühere Air France-KLM-Chef Jean-Marc Janaillac. Das würde den Markt endgültig verstopfen.