US-Elektroautobauer Daimler-Chef Zetsche schließt Kooperation mit Tesla nicht aus

WarschauDaimler will nach den Worten von Vorstandschef Dieter Zetsche keine Tesla-Aktien kaufen, schließt eine Zusammenarbeit mit dem US-Elektroautopionier aber nicht aus. In einem Interview mit der polnischen Tageszeitung „Rzeczpospolita“ sagte Zetsche, er habe den Verkauf von Tesla-Aktien vor vier Jahren nie bereut. „Das schließt eine Kooperation in der Zukunft nicht aus“, fügte er hinzu.