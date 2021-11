VW-Streit: Familien Porsche und Piech halten an Volkswagen-Chef Diess fest

Im Machtkampf bei Volkswagen halten die Familien Porsche und Piech an Konzernchef Herbert Diess fest. „Die Familien Porsche und Piech stehen weiterhin hinter Herrn Diess. An ihrer Position hat sich nichts geändert“, sagte der Sprecher der Holding Porsche SE am Freitag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters. Über die Holding halten die Familien die Mehrheit an Europas größtem Autokonzern. Diess steht wegen Äußerungen über möglichen Personalabbau massiv in der Kritik. Der Vermittlungsausschuss des Aufsichtsrats soll sich mit der Zukunft des Konzernchefs befassen.