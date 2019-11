Wegen Stasi-Affäre Verleger Friedrich lässt Aufsichtsratsposten bei Centogene ruhen

In die Schlagzeilen geriet neben der IM-Vergangenheit Friedrichs auch seine Verbindung zum ostdeutschen Unternehmen Centogene. Das Magazin „Der Spiegel“ griff einen Artikel der „Berliner Zeitung“ über diese Firma kritisch auf, weil Friedrich im Aufsichtsrat sitzt und laut US-Börsenaufsicht im Juni über ein in Berlin ansässiges Unternehmen 3,27 Prozent hielt - was nicht im Artikel seines eigenen Blattes stand.