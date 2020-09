Weltmarktführer Innovation Day Das Öl für die Wasserstoff-Welt

Und genau die präsentierte der Chemiker auf der Bühne des Weltmarktführer Innovation Day der WirtschaftsWoche in Erlangen. Sie nennt sich Liquid Organic Hydrogen Carrier, kurz LOHC. Die ölartige organische Substanz kann Wasserstoff chemisch binden. Dann ist das Gemisch auch bei normalem Luftdruck und Zimmertemperatur flüssig. 1000 Liter LOHC, verpackt in einem kompakten Behälter, der auf eine Standard-Palette passt, können so viel Wasserstoff transportfähig machen wie bisher 75 Gasflaschen, die ein Vielfaches des Raums einnehmen. Und anders als reiner Wasserstoff, der hochentzündlich ist, ist LOHC nur sehr schwer brennbar. Der Transport des Energieträgers wäre also verhältnismäßig sicher.



Die Zukunft könnte laut Wasserscheid so aussehen: Solarkraftwerke in sonnenreichen Regionen, etwa Nordafrika, und Windkraftwerke an guten Standorten, etwa in Skandinavien, produzieren sehr preiswerten Strom. So genannte Elektrolyseure wandeln ihn in Wasserstoff um. Den verbindet eine Technologie der Erlanger Forscher dann mit dem LOHC, wozu unter anderem ein spezieller Katalysator nötig ist.