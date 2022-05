Werften: Thyssenkrupp Marine Systems will deutschen Werften-Champion bilden

Der U-Boot- und Marineschiff-Hersteller Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) strebt eine Konsolidierung der Werftindustrie in Deutschland und Europa an und will dabei eine führende Rolle einnehmen. „Wir brauchen eine Konsolidierung in Europa. Als TKMS können wir uns vielerlei Formen von Partnerschaften vorstellen“, sagte Oliver Burkhard, der neue Vorstandsvorsitzende von TKMS, im Interview mit „Welt am Sonntag“ laut Vorabbericht.