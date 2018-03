Das „böse“ Wort nimmt bei Continental niemand in den Mund. Es gehe um „agilere, flexible Einheiten, die unabhängig entscheiden“, um schnell auf den Wandel in der Branche reagieren zu können, umschreibt der Vorstand des Autozulieferers wolkig die Überlegungen für das, was schlicht „Aufspaltung“ oder gar „Zerschlagung“ bedeutet. Egal wie man es nennt: Abspaltungen von Unternehmensteilen (Spin-off), Börsengänge von Töchtern sind in Deutschland in Mode gekommen. Eine komplette Zerlegung haben bislang aber nur die großen Energieversorger E.On und RWE gewagt. Hinter den meisten dieser Pläne steckt die Sorge, dass Deutschlands Konzerne zu groß und unbeweglich geworden sind, um auf Umbrüche wie die Digitalisierung oder das Elektroauto zügig reagieren zu können.