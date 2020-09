Zukunft der Autobranche VW-Chef Diess begrüßt Autogipfel-Vorschläge zum autonomen Fahren

VW-Konzernchef Herbert Diess hält die Beschlüsse des Autogipfels für einen wichtigen Beitrag, um Deutschland bei Zukunftstechnologien besser in Position zu bringen. Die diskutierten Ziele zum autonomen Fahren seien ein nötiger Schritt, betonte der Manager am Mittwoch. „Es ist wichtig, dass wir den Anschluss an die relativ offene Regulierung in den USA und China nicht verlieren.“