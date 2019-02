5G-Mobilfunk MWC in Barcelona: Fehlstart am Mittelmeer

Dass Sprache keine Rolle spielt, ist wenig verwunderlich. Schließlich werden Smartphones künftig ohnehin den kleinsten Teil der Geräte ausmachen, die via 5G kommunizieren. Die meisten Innovationen, die in der Technik stecken, zielen auf Endgeräte, die mit Menschen nichts zu tun haben: Das künftige Massengeschäft der 5G-Kommunikation soll die Vernetzung von Maschinen und Sensoren werden. „5G wird weltweit nicht bloß Hunderte von Millionen Menschen vernetzen“, so Frank Fitzek, Co-Leiter des 5G-Lab Germany an der Technischen Universität Dresden, im WirtschaftsWoche-Gespräch. „Künftig geht es darum, global Hunderte Milliarden von Maschinen zu verbinden – und das in Echtzeit.“