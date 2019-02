5G-Mobilfunk MWC in Barcelona: Fehlstart am Mittelmeer

Und so gibt sich beispielsweise Olaf May, verantwortlicher Manager für IT und Mobile Communication bei Samsung in Deutschland nur vorsichtig optimistisch, dass beispielsweise das neue Galaxy S10 5G rasch bei deutschen Käufern ankommt: „Wir arbeiten daran, die Möglichkeiten von 5G möglichst schnell für den Verbraucher und für Unternehmen Wirklichkeit werden zu lassen“, sagt May. Aber damit hängt der koreanische Tech-Konzern eben auch vom Netzaufbau in Deutschland ab. „Wir hoffen, dass erste 5G-Tests in Deutschland nächstes Jahr in den ersten Städten verfügbar sein wird.“ Tests, wohlgemerkt, nicht flächendeckende Netze.