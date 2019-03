Amazon Basics Amazons Eigenmarken fallen beim Kunden durch

Eine Marktverzerrung durch das Eigenmarkengeschäft von Amazon sieht er noch nicht. „Für unsere Kunden sind nicht Amazons Eigenmarken das größte Problem, sondern Hersteller aus China, die den Markt mit Billig-Produkten fluten.“, sagt Fries. „Bringt Amazon ein Produkt in der gleichen Kategorie auf den Markt, so stehen diesem zusätzlich 30 oder 40 Produkte von asiatischen Herstellern gegenüber, deren Ranking sie nicht selten mit gekauften Bewertungen und künstlichen Abverkäufen verbessern. Einzig beim Thema „Sichtbarkeit“ spielt Amazon nicht fair, bekommen Amazons eigene Marken doch prominente Platzierungen in den Suchergebnissen, die normalen Händlern nicht zur Verfügung stehen – was auch die Untersuchung von von „Marketplace Pulse“ bestätigt.“