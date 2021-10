Angelika Gifford Facebook-Europa-Chefin äußert sich zu Vorwürfen

Haugen wird Ende des Monats auch nach Europa reisen, in London vor dem Parlament aussagen, in Brüssel Politiker treffen und auf dem Web Summit in Lissabon auftreten. Europa ist nicht nur eine wirtschaftlich wichtige Region für Facebook, sondern auch von strategischer Bedeutung. Hier sehen Facebooks Kritiker derzeit den größten Spielraum für Regulierung. Auf die Frage, wie sie auf die anstehenden Aktionen von Haugen reagieren werde, betonte Gifford, ebenfalls den Austausch mit Politikern in Berlin und Brüssel zu suchen. Dieser werde vielleicht auch mal konfrontativ werden. „Aber wir sind an Lösungen und natürlich auch an Regulierungen, an einer fairen Regulierung, gerade für Europa, sehr interessiert.“