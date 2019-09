Apple: Spektakulär uninspiriert

Dass die Konkurrenten Huawei und Samsung die Trio-Objektive in ihren Flaggschiff-Modellen bereits offerieren, meinen Analysten wie Stanton, spiele nur eine untergeordnete Rolle. Apple muss in dem zunehmend gesättigten Markt für Premium-Smartphones, bei dem die meisten Kunden nicht willens sind, sich in ein neues Betriebssystem einzufuchsen, zunächst mal seine eigene Klientel für den Nachkauf begeistern.

Zumindest nach der ersten Bestellwoge der finanziell potenten und loyalen Apple Fans wird das kein Selbstläufer sein. Reichen eine bessere Kamera und ein verbesserter Akku tatsächlich aus, um einen Upgrade-Zyklus richtig in Schwung zu bringen? Zumal der Nutzen der drei Objektive sich nicht von selbst erklärt. Im Gegensatz zu den größeren Smartphone-Displays beim iPhone 6 Plus, mit deren Hilfe Apple vor fünf Jahren einen seitdem unerreichten Turbo beim Verkauf einlegte.