Chinesischer Techkonzern Warum Washington Jagd auf Huawei macht

Was sind die Kontroversen im Zusammenhang mit Huawei?



Die US-Staatsanwaltschaft warf Huawei am Montag vor, gegen von den USA gegen den Iran verhängte Sanktionen verstoßen zu haben. Der Konzern habe über eine in Hongkong ansässige Briefkastenfirma Geschäfte mit Teheran gemacht. Auch soll Huawei Betriebsgeheimnisse von US-Unternehmen gestohlen haben. Huawei bestritt am Dienstag die Vorwürfe. Im Zusammenhang mit den mutmaßlichen Geschäften mit dem Iran war die Finanzchefin des Konzerns, Meng Wanzhou, am 1. Dezember in Kanada festgenommen worden.