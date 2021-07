Chiphersteller Ein Ruck geht durch Intel

Im März hatte Gelsinger kurz nach Amtsübernahme mitgeteilt, nicht nur an der eigenen Produktion festzuhalten, sondern auch als Auftragsfertiger zu fungieren. Also das, was TSMC, Samsung und Global Foundries für Kunden wie Apple, Nvidia oder AMD tun. Zwar hatte Intel eine ähnliche Initiative vor sieben Jahren angekündigt. Passiert war danach jedoch wenig. Diesmal, so gelobt Gelsinger, meine man es wirklich ernst.