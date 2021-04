Chipmangel Intel als Hoffnungsträger der Autobauer?

Der weltgrößte Chipkonzern hatte Ende März mitgeteilt, seine Produktionskapazitäten in den USA stark ausbauen zu wollen. Das Unternehmen plant, bis zu 20 Milliarden Dollar für die Errichtung von zwei Fabriken in Arizona auszugeben. Zudem will Intel in großem Umfang in das Geschäft zur Auftragsfertigung einsteigen, indem der US-Konzern seine Werke für externe Kunden öffnet.



