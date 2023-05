Ein Fall von Gierflation? Massive Preiserhöhung bei den E-Maildiensten GMX und Web.de

In diesem Jahr will Dommermuth weitere 800 Millionen Euro in den Netzausbau investieren: „Mit 1&1, unserer Glasfaser-Tochter Versatel, den Mail-Diensten Web.de und GMX sowie der Webhosting-Tochter Ionos haben wir sehr ertragreiche Unternehmen im Portfolio“, sagt Dommermuth, „nur deshalb können wir uns den Netzausbau überhaupt leisten.“