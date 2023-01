Einstieg von Hedgefonds Was hat der Finanzinvestor Elliott bei Salesforce vor?

Zwar steckt der auf Software für das Kundenbeziehungsmanagement spezialisierte Anbieter nicht direkt in einer Krise. Allerdings hat Salesforce – wie viele andere amerikanische Tech-Konzerne – in der Coronakrise deutlich Speck angesetzt: Allein mit der Übernahme des Firmenchatdienstes Slack Mitte 2021 kamen gut 20.000 Mitarbeiter hinzu. Weil diese Pandemie-bedingte Sonderkonjunktur inzwischen vorbei ist, bauen viele IT-Konzerne im großen Stil Beschäftigte ab. Allein in der vergangenen Woche kündigte Microsoft an, die eigene Belegschaft um 10.000 Mitarbeiter zu verkleinern, und erklärte die Google-Mutter Alphabet, 12.000 Jobs zu streichen.