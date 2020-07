Enttäuschende Prognose Netflix gerät nach Corona-Auftrieb unter Druck

Liegt das goldene Jahrzehnt also bereits hinter Netflix? „Die Möglichkeiten für das neue Jahrzehnt sind unglaublich, vor allem im Ausland“, bekräftigte zumindest Hastings bei Bekanntgabe der Zahlen. „Ich werde in der Dekade weiter mitmachen, nur um das klarzustellen“, witzelte der Gründer. Er machte damit klar, dass sein neuer Co-CEO ihn nicht so schnell ablösen werde. Große Änderungen plant er nicht. „Wir haben ein gutes Modell, was wir weiter verbessern und skalieren werden.“ Eine Expansion in Videospiele wollte Hastings nicht bestätigen, aber auch nicht ausschließen. Allerdings gäbe es, so ergänzte Sarandos, noch jede Menge Möglichkeiten bei Serien und Filmen.