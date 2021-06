Entwicklerkonferenz WWDC Tim Cook will Facebook und Google kräftig die Suppe versalzen

Festung App-Store: Apples App-Store ist die Sonne im Planetensystem des Konzerns. Je stärker sie durch attraktive Apps strahlt, umso besser lassen sich iPhones, iPads und Macs vermarkten. Für den Gefallen, den kreative Entwickler Apple damit tun, müssen sie bis zu 30 Prozent ihrer Umsätze abgeben. Apple sieht das anders: Der Platz an der Sonne ist für die meisten Entwickler kostenlos. Für die anderen treibt der Konzern den Umsatz ein und gibt mindestens siebzig Prozent davon wieder ab.



Bei der Keynote am Montag betonte Federighi, dass dadurch bislang 230 Milliarden Dollar an Entwickler ausgeschüttet worden wären. Dass trotzdem kein eitel Sonnenschein herrscht, weiß man nicht erst seit dem Prozess, den Epic Games angestrengt hat. Der Spielentwickler will sich nicht länger damit abfinden, dreißig Prozent seines Umsatzes an Apple abdrücken zu müssen. Und hat mit seiner Kampagne immerhin bewirkt, dass App-Entwickler, die unter einer Million Dollar im Jahr umsetzen, seit kurzem nur noch mit 15 Prozent zur Kasse gebeten werden. Beim Verfahren kam heraus, dass laut Umfragen über ein Drittel der App-Entwickler mit den Bedingungen des App-Stores unzufrieden sind. Apple kontert, dass es weit weniger wären.