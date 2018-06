Bislang wurde es als Vorteil gesehen, dass ein Gründer in der schnelllebigen Technologiebranche durchregieren kann, ohne erst lange seine Aktionäre überzeugen zu müssen. So konnte Zuckerberg sich unbürokratisch und schnell den Photoservice Instagram wie auch den Kurznachrichtendienst WhatsApp sichern, heute die wichtigsten Wachstumsmotoren seines Konzerns. Doch seit der Cambridge Analytica Krise und der Wahlpropaganda gibt es Zweifel an seiner Machtfülle. „Die Mängel der Struktur bei Facebook zeigen sich in derzeitigen Schlagzeilen“, argumentiert Lana von Trillium Asset Management.