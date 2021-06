IT-Fachkräftemangel Deutsche Telekom plant ausgerechnet im Rekordjahr weniger Lehrstellen

Die Deutsche Telekom bildet traditionell mehr junge Menschen aus, als sie im Anschluss fest einstellen kann. Das mag sie aus Azubi-Sicht weniger attraktiv machen. Es dürfte der Deutschen Telekom aber auch gegen den Strich gehen, dass die von ihr ausgebildeten Fachkräfte, die sie nicht selbst übernimmt, regelmäßig bei der Konkurrenz gute Stellen finden.

Für 2021 visiert die Deutsche Telekom ein neuerliches Rekordergebnis mit einem Gewinn von 37 Milliarden Euro an. Schon im Rekordjahr 2020 wuchs Umsatz der Deutschen Telekom 25 Prozent, der Gewinn, gemessen an der Kennzahl Ebitda AL, stieg sogar um mehr als 40 Prozent. Die Deutsche Telekom bildet in sieben technischen und fünf kaufmännischen Berufen aus.



Mehr zum Thema: Deutsche-Telekom-Chef Tim Höttges will seine Funkturm-Sparte endlich verkaufen. Lange hielt er sie als Trumpf in der Hinterhand – nun sollen sie helfen, die Schulden zurückzuführen.