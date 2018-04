IT-Konzern: IBM steigert Umsatz und enttäuscht die Anleger dennoch

Der Quartalsbericht kam trotz des Umsatzzuwachses nicht gut bei den Anlegern an, was vor allem am Geschäftsausblick lag. IBM stellte für 2018 einen bereinigten Gewinn je Aktie in Höhe von mindestens 13,80 Dollar in Aussicht und blieb damit unter den Erwartungen der Analysten. Die Aktie fiel nachbörslich zeitweise um mehr als sechs Prozent. Hohe Kosten für den Konzernumbau ließen zudem den Gewinn um vier Prozent auf 1,7 Milliarden Dollar schrumpfen.