Mobilfunkanbieter Deutsche Telekom knackt erstmals Umsatzmarke von 100 Milliarden Euro

Im vergangenen Jahr legte das bereinigte Betriebsergebnis (Ebitda) ohne Leasingaufwendungen um 41,6 Prozent auf 35,0 Milliarden Euro zu und traf damit die im November von dem Bonner Dax-Konzern erneut angehobene Prognose genau. Organisch – also ohne den Sprint-Zukauf – betrug das Plus beim Betriebsergebnis 7,9 Prozent. Für das laufende Jahr peilt die Telekom nun ein Betriebsergebnis ohne Leasingaufwendungen von rund 37 Milliarden Euro an. Ähnlich wie 2020 rechnet die Telekom mit einem negativen Einfluss durch die Coronakrise in Form von geringeren Roaming-Einnahmen durch den brach liegenden Reiseverkehr und auf das Systemgeschäft T-Systems in Höhe von rund 200 Millionen Euro. Der Umsatz soll 2021 leicht steigen.