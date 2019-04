Neue Investitionen Samsungs Gewinn schrumpft – und der Konzern reagiert

Nach Jahren des Booms beginnt der Markt für Speicherchips zu schrumpfen. Die Halbleiterhersteller wetteifern nun um den Markt für leistungsstarke Chips zur Unterstützung neuer Technologien wie Mobilfunknetze der fünften Generation (5G), vernetzte Autos und künstliche Intelligenz. Dass Samsung hier noch zu wenig tut, zeigen die schwachen Zahlen in der Sparte. Mit dem Investitionsplan will Samsung nun gegensteuern und zu größeren Rivalen wie Taiwans TSMC oder dem US-Konzern Qualcomm aufschließen. „Samsung will den Markt für Nicht-Speicherchips offenbar aggressiv aufrollen“, erklärte Analyst Song Myung-sup von HI Investment & Securities. Doch es sei wegen der Unwägbarkeiten des Marktes schwer abzuschätzen, ob der Konzern damit letztendlich Erfolg haben werde.