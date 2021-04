Neue Produkte Bunte iMacs, schnelle iPads – und kein Engpass bei Halbleitern?

Die Sender lassen sich in Gegenstände wie Taschen, Koffer oder Geldbörse packen und orten diese dann via Bluetooth durch ein Tonsignal. Das lässt sich Apple teuer bezahlen. Ein AirTag kostet stolze 35 Euro, im Viererpack 119 Euro. Wer den AirTags an einen Schlüsselbund heften will, muss für einen Anhänger aus Leder weitere 39 Euro bezahlen. Damit nicht genug. Wem das Tonsignal nicht reicht, der kann sich via Ultrabreitband-Funk Entfernung und Richtung des Gegenstands anzeigen lassen. Das funktioniert jedoch nur mit modernen iPhones, ab Generation 11, also ab 679 Euro. Wer noch mehr Geld loswerden und mit Stil suchen will, kann seinen AirTag mit Hermès-Anhängern verschönern. Kostenpunkt zwischen 299 und 449 Euro. Es ist zwar schon lange bekannt, dass Ordnung Geld spart. Dank Apple lässt sie sich nun bepreisen.