Nokias schwieriges Comeback Das Phone aus der Asche

Um die Kosten zu senken, hält HMD die zentralen Abteilungen der Firma klein. Das Designressort etwa besteht nur aus einer Handvoll Leuten, den Vertrieb stemmen einige Dutzend Mitarbeiter. Statt Marketingmanagern sollen die eingeschworenen Fans für die Marke arbeiten, mittels Mundpropaganda die Comeback-Geschichte verbreiten und Verbesserungswünsche per App an Nokia melden. Vor allem aber hat HMD ein sogenanntes „Partnermodell“ entwickelt, bei dem nahezu alles zugekauft wird: Die Netzwerktechnik kommt von Qualcomm, die Plattform vom chinesischen Konzern Foxconn, der gleichzeitig wichtigster Anteilseigner ist. Das Betriebssystem Android schließlich liefert Google, wo man froh ist, mit Nokia einen Partner gefunden zu haben, der die pure und schnörkellose Version auf Millionen Telefone spielt. „Wir sind mit HMD die erste und weitgehendste Partnerschaft dieser Art eingegangen, weil wir an den Markennamen glauben“, sagt Richard Turner, der bei Google die Kooperationen verantwortet. Und HMD-Präsident Seiche sagt, man habe gelernt, nicht alles selbst machen zu müssen: „Wir brauchen die Partnerschaften absolut. Ich glaube, dass wir in diesem Markt nur so eine Chance haben: wenn wir uns zeitgemäß organisieren.“