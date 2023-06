Onlinehändler Medienbericht: Amazon plant Einstieg ins Mobilfunkgeschäft

Amazon liebäugelt einem Medienbericht zufolge mit dem Einstieg in das Mobilfunkgeschäft. Der Techriese sei in Gesprächen mit mehreren US-Telekomunternehmen, um Kunden des Amazon-Prime-Programms kostengünstige oder sogar kostenlose Mobilfunkdienste anzubieten, meldete die Agentur Bloomberg am Freitag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Der Konzern spreche dabei mit Verizon, der Telekom-Tochter T-Mobile US und Dish. Geplant seien Mobilfunk-Tarife für bis zu zehn Dollar im Monat für Kunden des Premium-Programms Prime. Zuvor habe es auch Gespräche mit dem US-Telekomriesen AT&T gegeben.