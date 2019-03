Reform des Urheberrechts Darum hat das EU-Parlament richtig entschieden

Öl in dieses Feuer gossen dabei eben Leute wie der Linken-Chef, in durchsichtig opportunistischer Absicht: „Die Meinung der breiten Mehrheit der europäischen Bevölkerung wurde nicht gehört“, behauptete Riexinger gar. Wie kommt er auf dieses schmale Brett? Zu denken geben könnte ihm zum Beispiel der Blick auf die Demo-Karte vom vergangenen Protestwochenende, wie sie die Piraten-Partei auf ihrer Webseite abgebildet hat: Ja, es gab zahlreiche Demonstrationen zwischen Kiel und München. Es gab auch Demos in einigen Städten Polens, in Zürich, Stockholm und Amsterdam. Aber zeigt die Karte auch nur einen einzigen Eintrag in Frankreich, zeigt sie einen in Italien, in Portugal oder Spanien? Nein. Nirgendwo sonst als in Deutschland trieb die Debatte solch teils hysterische Blüten. Welche Anmaßung daher in Kommentaren wie diesen steckt, ist vor allem eins: erschreckend.