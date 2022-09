Slack-CEO Butterfield „Die E-Mail bleibt uns noch 1000 Jahre erhalten“

Also braucht man keine Büros mehr, gerade Softwareunternehmen wie Ihres?

Man muss die Option offerieren. In unserem New Yorker Office sind recht viele Mitarbeiter anwesend, oft jüngere. In New York sind die Apartments oft winzig und in einer Wohngemeinschaft kann man die anderen nicht immer mit Zoom-Calls nerven. Ich persönlich möchte nicht mehr komplett ins Büro zurückkehren. Aber es ergibt Sinn, dort ab und an zu sein, es hat schon einen Wert, seine Kollegen persönlich zu treffen. Die Ausführung der Arbeit ist jedoch nicht unbedingt davon abhängig.